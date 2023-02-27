Бедрос Киркоров выписался из больницы

Бедрос Киркоров

Бедрос Киркоров. Фото: Global Look Press 

Представитель Филиппа Киркорова рассказала о состоянии его отца.

Стало известно о выписке из медицинского учреждения исполнителя Бедроса Киркорова.

Отец поп-короля Филиппа Киркорова был госпитализирован девятого февраля. Сиделка знаменитости позвонила врачам и сообщила о затрудненном дыхании Киркорова. У отца Филиппа Киркорова также упало давление.

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А недавно представитель Филиппа Киркорова рассказала, что здоровью отца исполнителя ничего не угрожает.

«Выписали, у него отличное настроение, отличный аппетит, состояние хорошее», — заявила Екатерина Успенская в беседе с ria.ru.

Напомним, в январе этого года Успенская опровергала госпитализацию 90-летнего Киркорова. 

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