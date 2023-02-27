Дошла до предела: Каролина Севастьянова в черном боди засветила пространство между ног – форма идеальная

Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике, 27-летняя Каролина Севастьянова сегодня с легкостью набирает очки отнюдь не на спортивном поприще.

Аудиторию в соцсетях Каролина Севастьянова развлекает тем, что позирует в откровенных образах. Брюнетка, очевидно, и сама любуется собой и своими формами.

Каролина Севастьянова на этот раз предстала в черном боди, который тесно обхватил ее фигуру. Спортсменка позирует около зеркала, демонстрируя, что фактически дошла до предела своих возможностей.

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