Косуха с блеском и матовые брюки: заменившая Нагиева на шоу «Голос. Дети» Чурикова покрасовалась в стильном наряде

Телеведущая Яна Чурикова, которая заменила Дмитрия Нагиева на шоу «Голос. Дети» Первого канала, став его ведущей, в этот понедельник, 27 февраля, вышла в свет.

Звезда отметилась на премьере сериала «Король и Шут» о легендарной музыкальной группе. Создатели фильма обещают, что картина будет интересна всем, кто увлекается музыкой, а не только поклонникам этого коллектива.

Яна Чурикова на премьеру пришла в стильном образе. Она сочетала зеленую косуху оверсайз с лаковым блеском и матовые черные брюки свободного кроя.

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