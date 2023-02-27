Косуха с блеском и матовые брюки: заменившая Нагиева на шоу «Голос. Дети» Чурикова покрасовалась в стильном наряде

Яна Чурикова

Яна Чурикова. Фото: Global Look Press

Яна Чурикова стала гостьей презентации нового сериала Кинопоиска «Король и Шут».

Телеведущая Яна Чурикова, которая заменила Дмитрия Нагиева на шоу «Голос. Дети» Первого канала, став его ведущей, в этот понедельник, 27 февраля, вышла в свет.

Звезда отметилась на премьере сериала «Король и Шут» о легендарной музыкальной группе. Создатели фильма обещают, что картина будет интересна всем, кто увлекается музыкой, а не только поклонникам этого коллектива.

Яна Чурикова на премьеру пришла в стильном образе. Она сочетала зеленую косуху оверсайз с лаковым блеском и матовые черные брюки свободного кроя.

Хотите быть в курсе всех событий из жизни звезд? Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».

Яна Чурикова на премьере сериала. Фото: Ольга Белова/Teleprogramma.pro

Кинопоиск начнет показывать сериал «Король и Шут» эксклюзивно со 2 марта.

Читайте также