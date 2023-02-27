Скрывает беременность? Располневшая Юлия Топольницкая предстала на публике в необъятном полувере оверсайз

Актриса Юлия Топольницкая удивила своим внешним видом гостей премьеры сериала «Король и Шут». Звезда явно пыталась скрыть об общественности свои раздавшиеся формы.

Юлия Топольницкая предстала на публике в необъятном пуловере оверсайз и джинсах-трубах. Фактически актриса сочетала в одном образе два просторных наряда, чего категорически не советуют делать стилисты. Особенно, невысоким девушка, какой является Юлия Топольницкая.

Не исключено, что актриса может находиться в интересном положении и таким образом просто прикрыла свои изменившиеся формы.

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