Скрывает беременность? Располневшая Юлия Топольницкая предстала на публике в необъятном полувере оверсайз

Актриса Юлия Топольницкая удивила своим внешним видом гостей премьеры сериала «Король и Шут». Звезда явно пыталась скрыть об общественности свои раздавшиеся формы.
Юлия Топольницкая предстала на публике в необъятном пуловере оверсайз и джинсах-трубах. Фактически актриса сочетала в одном образе два просторных наряда, чего категорически не советуют делать стилисты. Особенно, невысоким девушка, какой является Юлия Топольницкая.
Не исключено, что актриса может находиться в интересном положении и таким образом просто прикрыла свои изменившиеся формы.
Хотите быть в курсе всех событий из жизни звезд? Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».
Юлия Топольницкая и ее спутник. Фото: Ольга Белова/Teleprogramma.pro
Отметился на премьере сериала «Король и Шут» и Влад Тирон – внук знаменитого артиста Игоря Костолевского, актер сериала «Триггер» и новый Фандорин.
Сериал «Король и Шут» эксклюзивно начнет показывать Кинопоиск со 2 марта.
Влад Тирон. Фото: Ольга Белова/Teleprogramma.pro