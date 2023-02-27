Скрывает беременность? Располневшая Юлия Топольницкая предстала на публике в необъятном полувере оверсайз

Юлия Топольницкая

Юлия Топольницкая. Фото: Global Look Press

Актриса Юлия Топольницкая спрятала под одеждой раздавшиеся формы.

Актриса Юлия Топольницкая удивила своим внешним видом гостей премьеры сериала «Король и Шут». Звезда явно пыталась скрыть об общественности свои раздавшиеся формы.

Юлия Топольницкая предстала на публике в необъятном пуловере оверсайз и джинсах-трубах. Фактически актриса сочетала в одном образе два просторных наряда, чего категорически не советуют делать стилисты. Особенно, невысоким девушка, какой является Юлия Топольницкая.

Не исключено, что актриса может находиться в интересном положении и таким образом просто прикрыла свои изменившиеся формы.

Хотите быть в курсе всех событий из жизни звезд? Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».

Юлия Топольницкая и ее спутник. Фото: Ольга Белова/Teleprogramma.pro

Отметился на премьере сериала «Король и Шут» и Влад Тирон – внук знаменитого артиста Игоря Костолевского, актер сериала «Триггер» и новый Фандорин.

Сериал «Король и Шут» эксклюзивно начнет показывать Кинопоиск со 2 марта.

Влад Тирон. Фото: Ольга Белова/Teleprogramma.pro

Читайте также