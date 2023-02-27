Жакет без рукавов, лонгслив и «наглые» сапоги: Дарья Мельникова впервые за долгое время вышла в свет — очень стильная

В Москве в этот понедельник состоялась презентация сериала о музыкальной группе «Король и Шут». Создатели фильма уверяют, что он будет интересен абсолютно всем, а не только поклонникам творчества этого музыкального коллектива.

В числе тех, кто посетил премьеру, оказалась актриса Дарья Мельникова. В жизни Дарьи сейчас не самый благоприятный период. Так, ее не пригласили сниматься в продолжении сериала «Папины дочки».

Но несмотря на обрушившиеся на нее неприятности, выглядела Дарья Мельникова на премьере блестяще.

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