Жакет без рукавов, лонгслив и «наглые» сапоги: Дарья Мельникова впервые за долгое время вышла в свет — очень стильная

В Москве в этот понедельник состоялась презентация сериала о музыкальной группе «Король и Шут». Создатели фильма уверяют, что он будет интересен абсолютно всем, а не только поклонникам творчества этого музыкального коллектива.
В числе тех, кто посетил премьеру, оказалась актриса Дарья Мельникова. В жизни Дарьи сейчас не самый благоприятный период. Так, ее не пригласили сниматься в продолжении сериала «Папины дочки».
Но несмотря на обрушившиеся на нее неприятности, выглядела Дарья Мельникова на премьере блестяще.
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Дарья Мельникова на премьере фильма. Фото: Ольга Белова / Teleprogramma.pro
Дарья Мельникова облачилась в черный жакет без рукавов и белый лонгслив, дополнив образ черными колготками и грубыми, бросающимися в глаза, «наглыми» сапогами. Выглядела актриса очень стильно.
Сериал «Король и Шут», который называют самым ожидаемым проектом сезона, выйдет эксклюзивно на Кинопоиске 2 марта.