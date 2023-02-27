Настоящая рокерша: 54-летняя певица Валерия появилась в эфире НТВ с ирокезом на голове

Певица Валерия

Певица Валерия. Фото: Global Look Press

Популярная вокалистка Валерия выбрала дерзкий образ для шоу «Маска».

В минувшее воскресенье, 26 февраля, в эфир НТВ вышел очередной выпуск самого охраняемого проекта - шоу «Маска». В нем публику удивляют не только участники, но и члены судейской коллегии. 

На этот раз максимально необычно выглядела член жюри проекта, певица Валерия. В апреле этого года звезде исполнится 55 лет. Ну вот уж точно, возраст - это только цифры. И Валерия - лучшая иллюстрация этой поговорки.

На шоу «Маска» певица Валерия предстала в образе дерзкой рокерши.

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Валерия предстала с высоким ирокезом на голове, от которого не могли оторвать глаз телезрители. Валерия облачилась в косуху с фантазийным принтом и джинсы. Выглядела певица просто потрясающе.

Певица Валерия с ирокезом на голове. Фото: кадр программы

Певица Валерия (на фото вторая слева) в косухе и джинсах. Фото: кадр программы

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