Настоящая рокерша: 54-летняя певица Валерия появилась в эфире НТВ с ирокезом на голове

В минувшее воскресенье, 26 февраля, в эфир НТВ вышел очередной выпуск самого охраняемого проекта - шоу «Маска». В нем публику удивляют не только участники, но и члены судейской коллегии.

На этот раз максимально необычно выглядела член жюри проекта, певица Валерия. В апреле этого года звезде исполнится 55 лет. Ну вот уж точно, возраст - это только цифры. И Валерия - лучшая иллюстрация этой поговорки.

На шоу «Маска» певица Валерия предстала в образе дерзкой рокерши.

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