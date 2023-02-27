«Рассказывала ужасы о России, а теперь прилетел бумеранг»: Поплавская приложила Хаматову после отмены спектакля в Риге

Актриса Яна Поплавская, известная по роли Красной Шапочки, которую сыграла в детстве в советском фильме-сказке, прошлась в телеграм-канале по Чулпан Хаматовой.
Поводом стало снятие из репертуара театра в Риге спектакля с участием Чулпан Хаматовой. Яна Поплавская прямо заявила, что предателей не любят нигде, и отношение к Чулпан Хаматовой в Латвии вряд ли будет хорошим.
«Я уже тысячу раз повторяла, что предателей не любят нигде! К тому же Чулпан сама добавила градуса латышской русофобии, бесконечно рассказывая ужасы о России в разных интервью. А теперь прилетел тяжелый и беспощадный бумеранг», - написала Яна Поплавская в телеграм-канале.
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Яна Поплавская непрозрачно намекнула на то, что знаменитости, покинувшие Россию, могли быть нечисты на руку, и именно по этой причине решили бежать из страны.
«Вопрос - почему так хаят Россию те, кто больше всех тут заработал? Очевидно, правда в том, что заработали далеко не самым честным образом. И прежде, чем правда вскроется и будут возбуждены дела, надо вывалить побольше дерьма. Чтобы потом кричать: «видите, какая ужасная страна! Они подло фабрикуют дела против неугодных», - добавила Яна Поплавская.
Чулпан Хаматова. Фото: Global Look Press