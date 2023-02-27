«Рассказывала ужасы о России, а теперь прилетел бумеранг»: Поплавская приложила Хаматову после отмены спектакля в Риге

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Яна Поплавская непрозрачно намекнула на то, что знаменитости, покинувшие Россию, могли быть нечисты на руку, и именно по этой причине решили бежать из страны.