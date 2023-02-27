«Еще год и я начну становиться старше, чем она, когда ее не стало»: Мороз — до мурашек о покойной маме

Дарья Мороз почтила память покойной мамы. Марина Левтова ушла из жизни в феврале 2000 года. Ей было всего 40 лет.

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В своем микроблоге Дарья Мороз поделилась архивным фото, на котором запечатлена ее мама. И посвятила ей пронзительные слова. Актриса подметила, что уже через год ей самой станет больше, чем ее маме, когда та ушла из жизни. Похоже, что смириться с потерей бывшая жена театрального режиссера Константина Богомолова не может до сих пор.