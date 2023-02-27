«Много делалось в угоду себе»: Басков выдвинул новое обвинение против Хаматовой из-за фонда «Подари жизнь»

Известный исполнитель Николай Басков выступил с публичными обвинениями против Чулпан Хаматовой.
Он дал понять, что не все деньги благотворительного фонда Чулпан Хаматовой «Подари жизнь» доходили до детей, которым они предназначались. Как результат, сегодня часто приходится иметь дело с отказом людей от участия в благотворительности.
«У нас есть и спонсоры, и госучреждения, и отдельные люди, кто хочет вложиться, но они боятся отдать в какой-то фонд, потому что, как вы видите, последняя история, связанная с Чулпан Хаматовой, которая на самом деле существовала на огромные государственные гранты и дотации. Открывая сейчас документы, мы видим, что это не просто была организация, в которой много делалось хорошего, но и много делалось в угоду себе», — сказал Николай Басков в эфире программы НТВ «Ты не поверишь!».
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Напомним, актриса Чулпан Хаматова год назад уехала из России и поселилась в Латвии. В этот понедельник, 27 февраля, стало известно, что сотрудничать с Хаматовой отказался один из латвийских театров.
Чулпан Хаматова. Фото: Global Look Press