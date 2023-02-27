«Много делалось в угоду себе»: Басков выдвинул новое обвинение против Хаматовой из-за фонда «Подари жизнь»

Хотите быть в курсе всех событий из жизни звезд? Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».

Напомним, актриса Чулпан Хаматова год назад уехала из России и поселилась в Латвии. В этот понедельник, 27 февраля, стало известно, что сотрудничать с Хаматовой отказался один из латвийских театров.