«Я наехала на жюри»: Яна Рудковская оправдалась за свое поведение на шоу «Маска» после разоблачения

В минувшее воскресенье, 26 февраля, в эфир НТВ вышел третий по счету выпуск четвертого сезона самого охраняемого проекта — шоу «Маска».

В его финале был разоблачен участник в маске Лисы. Им оказалась продюсер и светская львица Яна Рудковская. Она была самым дерзким персонажем проекта, не лезла за словом в карман и запросто могла поставить на место любого члена жюри. Особенно нагло Лиса вела себя в первом выпуске.

Признавая этот момент, Яна Рудковская объяснила причины своего поведения тем, что очень некомфортно чувствовала себя в маске.

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