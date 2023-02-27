«Я наехала на жюри»: Яна Рудковская оправдалась за свое поведение на шоу «Маска» после разоблачения

В минувшее воскресенье, 26 февраля, в эфир НТВ вышел третий по счету выпуск четвертого сезона самого охраняемого проекта — шоу «Маска».
В его финале был разоблачен участник в маске Лисы. Им оказалась продюсер и светская львица Яна Рудковская. Она была самым дерзким персонажем проекта, не лезла за словом в карман и запросто могла поставить на место любого члена жюри. Особенно нагло Лиса вела себя в первом выпуске.
Признавая этот момент, Яна Рудковская объяснила причины своего поведения тем, что очень некомфортно чувствовала себя в маске.
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Яна Рудковская — Лисенок на шоу «Маска». Фото: кадр программы
«Тогда я чуть не упала в обморок от нехватки воздуха, потому что до этого 25 минут за кулисами ждала жюри и своего выхода. К тому же во время выступления отключился один из вентиляторов, и я вдруг поняла, что задыхаюсь, а нужно было плясать. Было очень тяжело. Неудивительно, что потом я наехала на жюри. Они же знают, что внутри костюма очень трудно, тем более это была первая программа, я еще не успела привыкнуть. Думаю, и жюри, и зрители меня поймут. В общем, после первого выпуска я спросила себя: «Зачем я на это пошла?» Но дальше приспособилась, привыкла и считаю, что это был крутой эксперимент», — призналась Яна Рудковская.
По материалам kp.ru.