«Я тебе устрою Квазимодо сегодня!»: Тодоренко нарвалась на грубости от Киркорова во время шоу «Маска»

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Напомним, в третьем выпуске шоу «Маска» была разоблачена Лиса. В Маске оказалась продюсер Яна Рудковская.