«Я тебе устрою Квазимодо сегодня!»: Тодоренко нарвалась на грубости от Киркорова во время шоу «Маска»

Регина Тодоренко и Филипп Киркоров обменялись колкостями в эфире третьего выпуска шоу «Маска» после выступления Гусеницы. Участник исполнил композицию Le Temps des cathédrales из знаменитого мюзикла «Нотрдам де Пари». После выступления Филипп Киркоров, как обычно, предался воспоминаниям.
«Я когда-то перепел эту песню в шоу, там были такие слова: «Любовь уходит в небеса за нами». Только эту фразу помню, больше ничего не помню. Но я был влюблен в эту композицию невероятно. А еще я приезжал в Польшу, когда они делали постановку, и участвовал в кастинге в этот мюзикл. Меня не взяли. Я пробовался на роль художника, а меня утвердили на роль вот этого злого…» - не смог вспомнить Филипп Киркоров.
«Квазимодо?» - с хохотом подсказала ему Регина Тодоренко.
«Я тебе устрою Квазимодо сегодня!» - пригрозил ей Филипп Киркоров.
«Священника», - помог Киркорову пятый член жюри шоу Алексей Воробьев.
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Напомним, в третьем выпуске шоу «Маска» была разоблачена Лиса. В Маске оказалась продюсер Яна Рудковская.