«Я ее так люблю тискать за кулисами всегда»: Филипп Киркоров внезапно признался в чувствах к Алле Михеевой на «Маске»

Филипп Киркоров

Филипп Киркоров. Фото: НТВ

Поп-король Филипп Киркоров раскрыл истинное отношение к телеведущей Алле Михеевой.

В минувшее воскресенье, 26 февраля, в эфир НТВ вышел третий выпуск четвертого сезона шоу «Маска». Во время него поп-король и председатель жюри проекта Филипп Киркоров сделал неожиданное признание о своем отношение к телеведущей Алле Михеевой.

Произошло это после выступления Шаурмы. Регина Тодоренко предположила, что под Маской скрывается телеведущая Алла Михеева. Филиппу Киркорову эта версия понравилась.

«Если там Аллочка, я ее обожаю! Я ее так люблю тискать за кулисами всегда. Она такая вкусненькая. Так и хочется ее стеночке прижать. Она аппетитная, так и хочется сделать – ам!» - поделился Филипп Киркоров.

Шаурма на шоу «Маска». Фото: НТВ

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Напомним, в финале третьего выпуска был разоблачен Лисенок. Под Маской рыжей хищницы скрывалась известный продюсер Яна Рудковская.

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