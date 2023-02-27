«Я ее так люблю тискать за кулисами всегда»: Филипп Киркоров внезапно признался в чувствах к Алле Михеевой на «Маске»

В минувшее воскресенье, 26 февраля, в эфир НТВ вышел третий выпуск четвертого сезона шоу «Маска». Во время него поп-король и председатель жюри проекта Филипп Киркоров сделал неожиданное признание о своем отношение к телеведущей Алле Михеевой.

Произошло это после выступления Шаурмы. Регина Тодоренко предположила, что под Маской скрывается телеведущая Алла Михеева. Филиппу Киркорову эта версия понравилась.