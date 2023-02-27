Модники с пеленок: Ефременкова нарядила сыновей-близнецов в стильные комбинезоны с меховой отделкой — на руках у папы

Бывшая участница и экс-ведущая «Дома-2» Юлия Ефременкова все свое время сейчас посвящает грудным сыновьями-близнецам. Главный помощник молодой мамы — ее избранник, отец мальчиков Мондезир. Пара все делает вместе.
Юлия Ефременкова запечатлела в микроблоге, как она и Мондезир собираются на прогулку с сыновьями. Одного из малышей держит на руках Мондезир. Кроха раскричался, и Мондезир укачивал его на руках.
«Вроде как договориться получилось, но папка говорит, это временная акция, поэтому надо торопиться», — подписала кадры Юлия Ефременкова.
Мондезир с одним из сыновей-близнецов на руках. Фото: соцсети
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Юлия Ефременкова стильно нарядила сыновей для прогулки. Она облачила их в комбинезоны насыщенного синего цвета с отделкой мехом по капюшону.
Напомним, сыновья Мондезира и Ефременковой появились на свет 22 сентября. На днях близнецам исполнилось пять месяцев.