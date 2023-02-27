Модники с пеленок: Ефременкова нарядила сыновей-близнецов в стильные комбинезоны с меховой отделкой — на руках у папы

Бывшая участница и экс-ведущая «Дома-2» Юлия Ефременкова все свое время сейчас посвящает грудным сыновьями-близнецам. Главный помощник молодой мамы — ее избранник, отец мальчиков Мондезир. Пара все делает вместе.

Юлия Ефременкова запечатлела в микроблоге, как она и Мондезир собираются на прогулку с сыновьями. Одного из малышей держит на руках Мондезир. Кроха раскричался, и Мондезир укачивал его на руках.