Модники с пеленок: Ефременкова нарядила сыновей-близнецов в стильные комбинезоны с меховой отделкой — на руках у папы

Юлия Ефременкова и Мондезир

Юлия Ефременкова и Мондезир. Фото: соцсети

Экс-участница «Дома-2» Юлия Ефременкова засняла Мондезира с одним из малышей.

Бывшая участница и экс-ведущая «Дома-2» Юлия Ефременкова все свое время сейчас посвящает грудным сыновьями-близнецам. Главный помощник молодой мамы — ее избранник, отец мальчиков Мондезир. Пара все делает вместе.

Юлия Ефременкова запечатлела в микроблоге, как она и Мондезир собираются на прогулку с сыновьями. Одного из малышей держит на руках Мондезир. Кроха раскричался, и Мондезир укачивал его на руках.

«Вроде как договориться получилось, но папка говорит, это временная акция, поэтому надо торопиться», — подписала кадры Юлия Ефременкова.

Мондезир с одним из сыновей-близнецов на руках. Фото: соцсети

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Юлия Ефременкова стильно нарядила сыновей для прогулки. Она облачила их в комбинезоны насыщенного синего цвета с отделкой мехом по капюшону.

Напомним, сыновья Мондезира и Ефременковой появились на свет 22 сентября. На днях близнецам исполнилось пять месяцев.

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