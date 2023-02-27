«Главное, чтобы вас не разочаровала ваша собственная жизнь»: Галкин* из Израиля поучает поклонников

Шоумен и пародист Максим Галкин* поделился в микроблоге видео с концерта певицы Лаймы Вайкуле, которая на днях выступила в Израиле. Шоумен поблагодарил звезду и подругу своей жены Аллы Пугачевой за талант и песни, которые Лайма Вайкуле исполнила со сцены.
«Спасибо, Лайма, за чудесный концерт. Ну, вот уж действительно, еще не вечер!» - написал Максим Галкин*.
Шоумена тут же на место поставила одна из подписчиц, она заявила, что ей уже не доставляет удовольствие наблюдать за Галкиным* и его семьей.
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«Максим, твоя жизнь никому не интересна. Ты очень нас разочаровал», - написала в комментариях к посту одна из дам.
Максим Галкин* немедленно ответил подписчице.
«Так бывает, главное, чтобы вас не разочаровала ваша собственная жизнь. А интерес к жизни публичного человека – вещь факультативная. Прожить без этого интереса можно», - отреагировал Максим Галкин*.
Напомним, шоумен Максим Галкин* уже практически год не появляется в России. Он покинул страну на фоне событий в мире.
* Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.