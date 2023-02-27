Звезда «Маски» Ильдар Абдразаков отменил спектакли в Ла Скала: есть причина

Ильдар Абдразаков объяснил, почему ближайшие его выступления в Ла Скала, где он должен был выйти в спектакле Оффенбаха «Сказки Гофмана», пройдут без его участия. Для этого есть причина.

Как подметил исполнитель, его график формируется на несколько лет вперед, но порой жизнь вносит в них свои коррективы. К тому же никто не отменял семейные обстоятельства, из-за которых некоторые планы могут сорваться.

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«Сейчас эти обстоятельства не позволяют мне надолго оставить свою семью — четверых маленьких детей и в первую очередь маму, которая больше года назад перенесла тяжелый инсульт и живет в Уфе, куда я регулярно езжу ее навещать», — отметил Абдразаков.

Это решение, как пояснил артист, далось ему тяжело. При этом он заверил, что сейчас для него на первом месте стоит семья. Своих поклонников Абдразаков попросил отнестись ко всему происходящему с пониманием.

Напомним, что Ильдар Абдразаков стал участником популярного проекта «Маска». Певец выступал в костюме Дракона и только ближе к концу конкурса Валерия догадалась, что там звезда оперной сцены.

По материалам «СтарХита».