Ширвиндт резко ответил режиссеру Боякову, критикующему «Иронию судьбы»

Народный артист РСФСР Александр Ширвиндт отреагировал на громкое заявление режиссера Эдуарда Боякова, который заявил в интервью для YouTube-канала «ЭМПАТИЯ МАНУЧИ» - мол, страна «больна», если каждую новогоднюю ночь включает телевизоры, чтобы в очередной раз посмотреть «Иронию судьбы».

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По словам Боякова, главный герой фильма Лукашин инфантилен и является плохим примером для подражания, раз позволяет себе чрезмерные возлияния с друзьями и в своем возрасте продолжает жить в одной квартире с мамой. Один из актеров, снявшихся в легендарной «Иронии судьбы», известный артист Александр Ширвинд, ответил на этот выпад кратко:

«Я с Бояковым полемизировать не намерен. Он для меня не существует».

По материалам издания «РИА ФАН».