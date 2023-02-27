Ведущий «Блогер чата» Иван Чуйков представил юную помощницу

Вместе с популярным Иваном Чуйковым новое интерактивное шоу на телеканале RU.TV «Блогер чат» теперь ведет 12-летняя Милана Хаметова. Девочка прославилась тем, что ее аккаунт в соцсетях набрал несколько миллионов подписчиков, а главное ее достижение — песня «Умка», с которой она «залетела в тренды».

Милана строит карьеру на базе дома тиктокеров Super House, который основал рэпер Dava. «Блогер чат» — это то место, где Иван Чуйков и Милана Хаметова рассказывают о том, как достичь успеха в блогерстве, приглашают гостей, которые делятся своими секретами.

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Одним из таких гостей 2 марта станет блогер и певец Егор Шип. Посмотреть «Блогер чат» можно каждый четверг с 17:00 до 19:00 на телеканале RU.TV, сообщает «Русское радио».