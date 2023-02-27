Лайма Вайкуле не смогла собрать и тысячу человек на концерте в Израиле

Когда-то певица Лайма Вайкуле собирала в России стадионы. Однако за последнее время все изменилось. В сложный для нашей страны период артистка повернулась спиной к россиянам и начала поддерживать другую сторону. Поклонники, конечно, вряд ли ей это простят.

Теперь Вайкуле дает концерты только в Европе, но послушать ее пение приходят все меньше и меньше людей. В Израиле, например, Лайма запланировала концерт на 1000 мест, но и эти места были не распроданы.

Много кресел остались пустыми.

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