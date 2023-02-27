Бузова в мокром бикини вальяжно растянулась у бассейна: приподняла округлое бедро (фото)

Ольга Бузова большая любительница путешествий. Отправляясь за границу поющая телеведущая везет с собой чемодан купальников. Так, в ЮАР знаменитость устроила импровизированную фотосессию, покрасовавшись в неоновом мини-бикини. Экс-возлюбленная блогера Давида Манукяна растянулась у бассейна, приподняв округлое бедро.
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Ольга Бузова в мини-бикини. Фото: соцсети
«Ну просто куколка», «Как же она себя любит», «Зачем столько однотипных фото?», «Самой-то не надоело?», «Худущая... можно же и откормиться», «В стиле Волочковой», — пишут фолловеры.