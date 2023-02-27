На груди – полотенце: влажная Барановская после бани истомила видом мужчин (фото)

Юлия Барановская – большая патриотка. Она предпочитает отпуск проводить в своей стране в компании троих детей от футболиста Андрея Аршавина. Любимое место у телеведущей, куда она снова и снова возвращается – это Байкал.

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Ну а в выходные звезда обожает бывать в русской баньке на дровах с настоящим веничком. Где после парения нежится с чашечкой чая из самовара.

Снимком из традиционной бани Барановская поделилась в личном блоге. На фото она запечатлена в одном махровом полотенце, чуть влажной после водных процедур. Нет сомнений, этим кадром Юлия истомила мужчин-поклонников.