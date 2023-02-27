«Такого красавца от Петренко родила»: Климова показала сына Матвея: смуглый, с родинкой над губой

Екатерина Климова сразила поклонников, показав в stories микроблога свежее фото своего возмужавшего сына. Матвею Петренко — 17 лет. Юноша очень похож на свою звездную маму. Видимо, сын актрисы в совершенстве овладел своей мимикой — он мастерки поднимает бровь, словно кокетничая с поклонницами.
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Помимо юношеского очарования Матвей может похвастаться густой шевелюрой и родинкой над губой. Взгляд у парнишки открытый, доверчивый. Вот что значит, ребенок рос в любящей семье.
«Такого красавца от Петренко родила», «Мальчишка разобьет множество девичьих сердечек», «Одноклассницы, небось, проходу не дают», «Вот бы тоже пошел в кино сниматься», — пишут фолловеры.
Сын Екатерины Климовой — Матвей. Фото: личный архив
Поклонники Екатерины Климовой питают надежду, что хотя бы кто-то из семьи актрисы пойдет по ее стопам. Старшая дочка Елизавета Хорошилова связывать свою судьбу с актерской стезей отказалась. Она учится в МГУ. Так, может быть, Матвей Петренко продолжит актерскую династию и будет сниматься в кино, как мама и папа? Сам юноша пока отмалчивается.