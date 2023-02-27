«Такого красавца от Петренко родила»: Климова показала сына Матвея: смуглый, с родинкой над губой

Екатерина Климова сразила поклонников, показав в stories микроблога свежее фото своего возмужавшего сына. Матвею Петренко — 17 лет. Юноша очень похож на свою звездную маму. Видимо, сын актрисы в совершенстве овладел своей мимикой — он мастерки поднимает бровь, словно кокетничая с поклонницами.

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Помимо юношеского очарования Матвей может похвастаться густой шевелюрой и родинкой над губой. Взгляд у парнишки открытый, доверчивый. Вот что значит, ребенок рос в любящей семье.