Словно жена миллионера! Юдашкина в «золотом» бикини щегольнула на пляже, усадив дочку на бедро

Галина Юдашкина вывезла детей на курорт. Вместе с сыновьями Аркадием и Анатолием, а также дочкой Агатой Ариеллой многодетная мамочка отдыхает за границей.

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В «золотом» купальнике постройневшая Галина Юдашкина напомнила поклонникам жену миллионера. Дочка именитого модельера Валентина Юдашкина с шиком проводит время за рубежом, наслаждаясь пляжным отдыхом.

Дочку Агату Ариеллу стройная Галина посадила к себе на бедро так, чтобы малышка обхватила ее ножками за талию. «Своя ноша, поди, не тянет!», «Агата повисла на мамке, как обезьянка», «Уже такая большая стала», «Вишенка мамина», — пишут фолловеры.