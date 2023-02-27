Словно жена миллионера! Юдашкина в «золотом» бикини щегольнула на пляже, усадив дочку на бедро

Галина Юдашкина вывезла детей на курорт. Вместе с сыновьями Аркадием и Анатолием, а также дочкой Агатой Ариеллой многодетная мамочка отдыхает за границей.
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В «золотом» купальнике постройневшая Галина Юдашкина напомнила поклонникам жену миллионера. Дочка именитого модельера Валентина Юдашкина с шиком проводит время за рубежом, наслаждаясь пляжным отдыхом.
Дочку Агату Ариеллу стройная Галина посадила к себе на бедро так, чтобы малышка обхватила ее ножками за талию. «Своя ноша, поди, не тянет!», «Агата повисла на мамке, как обезьянка», «Уже такая большая стала», «Вишенка мамина», — пишут фолловеры.
Галина Юдашкина с дочкой Агатой Ариеллой на пляже. Фото: личный архив
Многие обратили внимание на то, что после родов Галина Юдашкина заметно постройнела. Жена Петра Максакова с тремя детьми старается следить за собой. От лишних килограммов, которые она успела набрать во время беременности, дочка модельера с легкостью избавилась. Большую часть времени Галина Юдашкина проводит за границей, при этом она старается навещать семью в России.