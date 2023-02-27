Как Волочкова соблюдает пост: отношение к грубым словам

27 февраля — начало Великого поста. Он продлится до Пасхи, которая в этом году наступит 15 апреля. По мнению Анастасии Волочковой, большая ошибка — относиться к посту как к диете и использовать его для похудения. Сама балерина с детства привыкла ограничивать себя в еде, для нее в этом нет ничего необычного.

«Поэтому в эти дни должны быть ограничения другого характера. Даже в мыслях не позволять себе думать о плохом, не говорить на повышенных тонах, не произносить грубые слова (а все же они проскакивают по жизни), избегать обид и ссор, не злиться, а учиться милосердию, смирению», — объяснила Анастасия.

Ольга Орлова тоже подчеркивает, что во время поста часто можно даже набрать вес, а не похудеть, потому что вместо белков употребляются в пищу углеводы.

«25 лет назад я впервые попробовала соблюдать пост. Хотела сказать, что строгий, но осеклась. Я просто соблюдала пост более 10 лет, и даже когда была беременной, никаких исключений и поблажек для себя не делала», — рассказала певица, добавив, что отказ от еды — вовсе не главное во время поста.

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Прохор Шаляпин считает, что каждый человек должен сам для себя решить, соблюдать пост или нет.