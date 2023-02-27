«Ему не место на Первом канале»: Бояков разоблачил взгляды Урганта

Еще в прошлом году экс-режиссер МХАТ им.М.Горького Эдуард Бояков выступил против Ивана Урганта, заявив о желании плюнуть ему при встрече в лицо. Причиной стало поведение телеведущего после 24 февраля 2022 года, когда он выставил в соцсетях «черный квадрат», а потом уехал в Израиль.

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал «Звездная пыль».

В новом интервью Вячеславу Манучарову театральный деятель подтвердил свои намерения и подчеркнул, что мнения относительно Урганта не поменял. О глубоко убежден, что шоумен не должен работать на главном телеканале страны, поскольку его взгляды противоречат политике Первого.

«Ему не место на Первом канале. Потому что он против государственной политики, он против государства. Первый канал — это государственный канал. Существует совершенно очевидная государственная политика, нет ни одной страны в мире, где можно играть против системы», — разоблачил Урганта режиссер.

Добавим, что Ургант уже год не появляется в эфире со своей авторской передачей. Концерты шоумена отменяют и переносят, сам Иван старается светиться на публике.