Илана из «Уральских пельменей» оголила низ: упругие чресла вошли в чат

Звезда шоу «Уральские пельмени» Илана Юрьева на несколько дней улетела в Дубай. Красавица объяснила, что поездка получилась спонтанной и не ради отдыха. Дело в том, что ей сделали выгодное инвестиционное предложение, и она отправилась изучать его. Речь идет о приобретении квартиры в городе небоскребов.

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал «Звездная пыль»

Когда Илана опубликовала кадры из Дубая, подписчики пришли в замешательство. Красотка засняла голые ноги в машине, причем, было не совсем понятно, во что нарядилась актриса – упругие бедра были оголены до самого основания!