Илана из «Уральских пельменей» оголила низ: упругие чресла вошли в чат

Звезда шоу «Уральские пельмени» Илана Юрьева на несколько дней улетела в Дубай. Красавица объяснила, что поездка получилась спонтанной и не ради отдыха. Дело в том, что ей сделали выгодное инвестиционное предложение, и она отправилась изучать его. Речь идет о приобретении квартиры в городе небоскребов.
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Когда Илана опубликовала кадры из Дубая, подписчики пришли в замешательство. Красотка засняла голые ноги в машине, причем, было не совсем понятно, во что нарядилась актриса – упругие бедра были оголены до самого основания!
Илана Юрьева. Фото: соцсети
Но напряжение быстро спало, когда актриса запостила видео своей прогулки по набережной жилого квартала. Оказалось, что бы делового выезда Илана надела шортики. Экстремальная мини-длина и сыграла злую шутку над фолловерами. Хотя со стороны Юрьева выглядит вполне достойно, отметил кто-то из подписчиков.
Илана Юрьева. Фото: соцсети