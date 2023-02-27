Обматеривший бывшую жену Прилучный публично покаялся

Звезда сериала «Мажор» Павел Прилучный на днях обматерил экс-жену Агату Муцениеце. Актриса сама пожаловалась на бывшего, признав, что вызывает у него чувства. Пусть и негативные. Через некоторое время Прилучный публично покаялся.

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Актер сделал это в последние мгновения Прощенного воскресенья, обратившись к людям со словами извинения. Судя по всему, признание относится не только к незнакомым, но и бывшим близким, включая экс-возлюбленную.

«Я хочу попросить прощения у всех, кому причинил боль, и прощаю тех, кто когда-то сделал больно мне. Я благодарен всем сложностям и обидам, всем переживаниям, которые меня привели в то состояние, в котором я нахожусь сейчас. Будьте добрее и умейте прощать!» — написал «мажор».

Люди в комментариях признались, что не ожидали от Прилучного такого покаяния, мол, ничего не предвещало, да и воскресенье уже завершилось. Нашлись и обиженные актером фолловеры, которые сообщили, что прощают его в ответ.