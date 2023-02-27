Новости шоу-бизнеса: хорошие вести про Костомарова, Рапунцель ушла из дома, жена Кучеры собиралась покинуть страну

Ольга Рапунцель ушла из дома

Экс-звезда «Дома-2» Ольга Рапунцель сообщила, что с двумя детьми неделю назад ушла из дома. Потому что объявивший о разводе Дмитрий Дмитренко не захотел сам съезжать из квартиры. Блогерша ютится в гостинице, дети уже скучают по своим комнатам.

Жена Кучеры предложила уехать из страны

Оскар Кучера в передаче «Север Шоу» рассказал, как супруга агитировала его покинуть Россию. Год назад с началом известных в мире событий звездная жена забеспокоилась о муже и старших детях. Эмоциональная нагрузка была колоссальной. Но шоумен растерялся и не понял ее. Предложил ей уехать одной, а сам – остаться.

Костомарову стало лучше

Роман Костомаров впервые за последний месяц пошел на поправку. Фигуриста начали выводить из медикаментозного сна. Процесс небыстрый, замет до двух недель, и тогда врачи смогут оценить шансы спортсмена на будущее.