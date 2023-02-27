Пугачева в парике и со шрамом под глазом появилась на новом видео: прижимается нежно к мужу, подпевает из зала подруге

Алла Пугачева эмигрировала в Израиль и регулярно посещает концерты российских и советских звезд, делая вид, что в нее как с гуся вода – скучать некогда, жизнь кипит. Однако, недавнее появление артистки на выступлении Лаймы Вайкуле в Тель-Авиве заставило поклонников всерьез забеспокоиться о звезде. Она еле передвигалась, под глазом у нее шрам, горб мешает выпрямиться, парик снова заменил ей собственные локоны.

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал «Звездная пыль»

Тем не менее, Пугачева в зале старалась держаться молодцом. Она пела и отплясывала, сидя в кресле, а ее муж Максим Галкин* даже заснял, как это было. Примадонна в какой-то момент даже нежно прижалась к супругу, наклонив голову к его щеке, и от умиления подписчики стали сыпать комплиментами под новым видео.

* Включен Минюстом РФ в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента