Бузова сняла с себя все, чтобы одеяло между ног выглядело зрелищнее: бесстыдно закатила глаза

Звезда ТНТ Ольга Бузова в Африке истосковалась по публике, поэтому устраивает шоу в соцсетях. Артистка регулярно публикует контент, вызывающий жаркие споры у подписчиков. Одни осуждают, другие поддерживают, но равнодушных среди фолловеров нет давно.

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На этот раз Бузова с утра пораньше уже дала жару. Она после душа забралась в постель и, в чем мать родила, стала позировать с одеялом меж ног. Натянув текстиль повыше, теледива закатила глаза от удовольствия. Фото очень быстро набрало тысячи лайков и комментариев.