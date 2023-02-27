Бузова в стрингах выставила самую мясистую часть тела: «Не нужно объяснять»

Певица и телеведущая Ольга Бузова продолжает свою маленькую жизнь в Африке. Здесь она снимает новый сезон шоу про готовых на все голодных звезд, а сама не соблюдает диету - она заметно поправилась, о чем ей регулярно напоминают фолловеры.

На новом фото Бузова предъявила свою самую мясистую часть тела, обтянутую стрингами. Артистка подставила ее закатному солнышку и, мечтательно глядя в небо, о чем-то задумалась. Видимо, в ее голове родилась очередная мудрость, потому что свой снимок она снабдила как раз чем-то претендующим на философию по-бузовски.

«Если нужно объяснять, то не нужно объяснять», - изрекла артистка под фотографией.

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