«Токсичная любовь – это не настоящая любовь»: рассекретившая личную жизнь Лорак заговорила о наболевшем

Певица Ани Лорак в день Святого Валентина показала, с кем обрела личное счастье. Звезда, скрывавшая личную жизнь после развода с мужем Муратом Налчаджиоглу представила публике нового мужчину. Ее бойфрендом оказался испанский инструктор по йоге Исаак Виджраку, испанец.

В последний день Масленницы Лорак заговорила о прощении и раскрыла личное. Оказалось, что звезда неимоверно счастлива сегодня, и все, что было до нового мужчины, привело ее к нынешнему состоянию. И поэтому она благодарна полученному опыту.

«Чтобы стать женщиной, которой я являюсь сегодня, мне пришлось пройти через тяжелые уроки прошлых отношений. Мне потребовалось некоторое время, чтобы понять, что токсичная любовь — это не настоящая любовь, а недостаток самоуважения», - написала артистка.

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