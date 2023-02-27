Сняла с себя все: влажная Волочкова в одной шляпе предъявила растительность

Анастасия Волочкова готовится к новым гастролям по Подмосковью и старается залечить обострившуюся проблему с суставом. Она то и дело посещает врачей и проходит процедуры, но уверяет, что уже в порядке и сможет порадовать зрителей. А накануне отправилась в баню, чем подтвердила свои слова – звезда уже поправилась.

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Не обошлось и без традиционной фотосессии на полке с веником и шляпкой. Балерина сверкнула голыми чреслами, прикрывшись березовой растительностью и прижав колено к себе. Воскресный вечер – прекрасное время для русской бани», - сообщила звезда.

Подписчики пожелали ей легкого пара и отличного отдыха, а также не болеть и радовать фанатов хорошими новостями.