Сказала «да»: дочка Александра Малинина объявила, что выходит замуж

22-летняя дочка Александра Малинина Устинья похвасталась, что скоро выходит замуж. Она показала в своем микроблоге кольцо дорогущего ювелирного бренда и сообщила, что ответила «да» на предложение стать невестой. Все принялись поздравлять девушку в комментариях, включая ее родителей.
Устинья Малинина выходит замуж. Фото: соцсети
«Поздравляю тебя, доченька! Будь счастлива», - написал звездный отец. Мама девушки тоже отметилась в комментариях: «Люблю. Будьте счастливы!».
Кто избранник Устиньи и чем занимается, неизвестно, - девушка не распространялась о нем ранее. Судя по аккаунту в соцсети, он ее ровесник. Дочка Малинина, напомним, живет и учится в Лондоне. В Германию семья эмигрировала, когда девочка училась в третьем классе. У нее также есть брат-близнец Фрол, старший сводный Никита, а также сестра Кира от брака Малинина с Ольгой Зарубиной.