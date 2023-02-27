Сказала «да»: дочка Александра Малинина объявила, что выходит замуж

«Поздравляю тебя, доченька! Будь счастлива», - написал звездный отец. Мама девушки тоже отметилась в комментариях: «Люблю. Будьте счастливы!».

Кто избранник Устиньи и чем занимается, неизвестно, - девушка не распространялась о нем ранее. Судя по аккаунту в соцсети, он ее ровесник. Дочка Малинина, напомним, живет и учится в Лондоне. В Германию семья эмигрировала, когда девочка училась в третьем классе. У нее также есть брат-близнец Фрол, старший сводный Никита, а также сестра Кира от брака Малинина с Ольгой Зарубиной.