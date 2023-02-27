«Как пережить то, что он сделал»: ушедшая из дома Ольга Рапунцель пожаловалась на мужа

Экс-звезда «Дома-2» Ольга Рапунцель спустя неделю после объявления о разводе объявилась в Сети. Блогерша прервала молчание о происходящем, и подписчики узнали, что она ушла из дома вместе с дочками, поселилась в гостинице и затаила гнев на пока еще законного мужа Дмитрия Дмитренко.

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Рапунцель призналась, что спустя неделю дочки уже начали тосковать по дому и своим комнатам. Мужу, по словам Ольги, все равно, где они, он за это время ни разу не ввязался с ней и не поинтересовался, где они и все ли у детей в порядке. Также все расходы на дочерей она несет сама, Дмитренко не дал ни копейки. В чем причина такого поведения, она не сказала. Но дала понять, что виноват в разводе исключительно он.