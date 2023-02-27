Лайма Вайкуле в Израиле учинила провокацию с сине-желтым флагом

68-летняя певица Лайма Вайкуле долгое время не выступала. Но в этом году решила возобновить свою гастрольную деятельность и, несмотря на проблемы со здоровьем, приехала в Израиль с концертами. Она дала несколько мероприятий, на одно из них, в Тель-Авиве, даже пришли Алла Пугачева с пятым мужем.

На финальном концерте она вывела на сцену всю свою команду, и запустила женщину, обмотавшуюся сине-желтым флагом, выкрикивала лозунги в поддержку соседней страны. И обратилась к зрителям с довольно странным признанием.

«Мы всегда будем к вам приезжать. Поверьте нам, мы никогда вас не будем обманывать, будем менять костюмы, делать пластические операции. И много чего будем вытворять», - заявила артистка.

Произошедшее спровоцировало бурную реакцию в Сети. Люди не понимают, зачем Вайкуле сказала свою нелогичную речь, к тому же еще и на русском языке, ведь она ранее отказывалась от него.

«Жаль, что Лайма ведется на провокации и принимает сторону. Быть вне сторон и поддерживать просто людей! Вот что самое главное. А эта провокация, о которой она потом пожалеет», - заметил кто-то в комментариях.

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал «Звездная пыль»