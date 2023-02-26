«Пускай остается до финала»: на шоу «Маска» назвали главного претендента на победу в четвертом сезоне

В это воскресенье, 26 февраля, в эфир НТВ вышел третий по счету выпуск четвертого сезона шоу «Маска».
Судьи проекта уже определились со своими фаворитами. Одним из них стала Маска Феникса. После того, как участник исполнил песню «А у моей любви», жюри в один голос заявили, что до последнего не будут разоблачать Феникса. Так филигранно тут выступил на сцене.
«Пускай остается до финала», - вынес вердикт Филипп Киркоров.
Феникс на шоу «Маска». Фото: НТВ
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Все члены жюри рассыпались в комплиментах Фениксу, высоко оценивая его вокальные данные и актерский талант.