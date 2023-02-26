«Ты мне открыла тогда глаза»: Филипп Киркоров назвал имя певицы, которая увела его у Аллы Пугачевой

Ни один выпуск шоу «Маска» на телеканале НТВ не обходится без того, чтобы председатель судейской коллегии проекта Филипп Киркоров не предался воспоминаниям о бывшей жене, певице Алле Пугачевой.

На этот раз, увидев на сцене проекта Маску Скорпиона, Филипп Киркоров заявил, что в ней - Анастасия Стоцкая. Прихода певицы на шоу Филипп Киркоров ждет с первого сезона шоу.