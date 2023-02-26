«Ты мне открыла тогда глаза»: Филипп Киркоров назвал имя певицы, которая увела его у Аллы Пугачевой

Ни один выпуск шоу «Маска» на телеканале НТВ не обходится без того, чтобы председатель судейской коллегии проекта Филипп Киркоров не предался воспоминаниям о бывшей жене, певице Алле Пугачевой.
На этот раз, увидев на сцене проекта Маску Скорпиона, Филипп Киркоров заявил, что в ней - Анастасия Стоцкая. Прихода певицы на шоу Филипп Киркоров ждет с первого сезона шоу.
«Я знаю, кто это. Неужели ты явилась, не запылилась. Глазам своим не верю. Неужели ты пришла? Это она – Анастасия Стоцкая! Я даже не буду задавать ей вопросы», - высказался Филипп Киркоров.
Скорпион на шоу «Маска». Фото: НТВ
Дальше Филипп Киркоров решился раскрыть личную тайну. Он заявил, что Анастасия Стоцкая стала причиной его разрыва с Аллой Пугачевой.
«Настя, вспоминая наше с вами прошлое, вы были разной. Вы были мерзкая, но всегда были невероятно талантливы, обольстительны и вы меня увели из семьи. Я тебе благодарен за это, ты мне открыла глаза тогда на жизнь, а то я тогда ослеп», - поделился Филипп Киркоров.