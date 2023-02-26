«Ты мне открыла тогда глаза»: Филипп Киркоров назвал имя певицы, которая увела его у Аллы Пугачевой

Филипп Киркоров и Алла Пугачева

Филипп Киркоров и Алла Пугачева. Фото: Global Look Press

Поп-король Филипп Киркоров предался воспоминаниям во время шоу «Маска».

Ни один выпуск шоу «Маска» на телеканале НТВ не обходится без того, чтобы председатель судейской коллегии проекта Филипп Киркоров не предался воспоминаниям о бывшей жене, певице Алле Пугачевой.

На этот раз, увидев на сцене проекта Маску Скорпиона, Филипп Киркоров заявил, что в ней - Анастасия Стоцкая. Прихода певицы на шоу Филипп Киркоров ждет с первого сезона шоу.

«Я знаю, кто это. Неужели ты явилась, не запылилась. Глазам своим не верю. Неужели ты пришла? Это она – Анастасия Стоцкая! Я даже не буду задавать ей вопросы», - высказался Филипп Киркоров.

Скорпион на шоу «Маска». Фото: НТВ

Дальше Филипп Киркоров решился раскрыть личную тайну. Он заявил, что Анастасия Стоцкая стала причиной его разрыва с Аллой Пугачевой.

«Настя, вспоминая наше с вами прошлое, вы были разной. Вы были мерзкая, но всегда были невероятно талантливы, обольстительны и вы меня увели из семьи. Я тебе благодарен за это, ты мне открыла глаза тогда на жизнь, а то я тогда ослеп», - поделился Филипп Киркоров.

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