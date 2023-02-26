«Когда же уберут эту противную Лису?»: разоблаченный участник «Маски» раскрыл семейный секрет

В финале третьего выпуска четвертого сезона шоу НТВ «Маска» была разоблачена Лиса. Как и предполагали члены судейской коллегии проекта, под в наряде рыжей хищницы скрывалась известный продюсер и светская львица Яна Рудковская.
Звезда поблагодарила членов жюри за внимание, проявленное к ней. И заявила, что у нее нет тех талантов, которыми обладают судьи шоу «Маска».
«Хочу поблагодарить в зале тех, кто голосовал за то, чтобы я осталась в проекте. Для меня было важно увидеть этих людей. Они, действительно, есть. Все члены жюри – это мои большие друзья. С кем-то я прошла долгий путь. И мне было настолько сложно прятаться от вас», - сказала Яна Рудковская.
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Яна Рудковская рассказала, что выпуски шоу «Маска» смотрела вместе со своим сыном Сашей Плющенко. Он, как и многие дети, обожает этот проект канала НТВ. Саша Плющенко честно дал понять, что фанатеет он по другому участнику шоу. А Лиса не смогла покорить его сердце.
«Мама, я болею за Мандрила. И когда же уберут эту противную Лису», - не без самоиронии поделилась с судьями Яна Рудковская.
Яна Рудковская - Лиса на шоу «Маска». Фото: кадр программы