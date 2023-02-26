«Когда же уберут эту противную Лису?»: разоблаченный участник «Маски» раскрыл семейный секрет

В финале третьего выпуска четвертого сезона шоу НТВ «Маска» была разоблачена Лиса. Как и предполагали члены судейской коллегии проекта, под в наряде рыжей хищницы скрывалась известный продюсер и светская львица Яна Рудковская.

Звезда поблагодарила членов жюри за внимание, проявленное к ней. И заявила, что у нее нет тех талантов, которыми обладают судьи шоу «Маска».