Стало известно, кого разоблачили в эфире НТВ на шоу «Маска»

На телеканале НТВ завершился третий выпуск четвертого сезона шоу «Маска», по итогам которого проект покинул еще один участник, и теперь их осталось двенадцать.

В номинацию на вылет попали три Маски - Скунс, Пиковая дама и Лисенок. Пиковую даму спасли зрители, Скунса - члены жюри.

Они в один голос заявили, что под Маской Лисенка прячется известный продюсер и светская дама Яна Рудковская. И оказались правы!

Хотите быть в курсе всех событий из жизни звезд? Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».