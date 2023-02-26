Стало известно, кого разоблачили в эфире НТВ на шоу «Маска»

На телеканале НТВ завершился третий выпуск четвертого сезона шоу «Маска», по итогам которого проект покинул еще один участник, и теперь их осталось двенадцать.
В номинацию на вылет попали три Маски - Скунс, Пиковая дама и Лисенок. Пиковую даму спасли зрители, Скунса - члены жюри.
Они в один голос заявили, что под Маской Лисенка прячется известный продюсер и светская дама Яна Рудковская. И оказались правы!
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Яна Рудковская - Лисенок на шоу «Маска». Фото: кадр программы
«Хочу поблагодарить в зале тех, кто голосовал за то, чтобы я осталась в проекте. Для меня было важно увидеть этих людей. Они, действительно, есть. Все члены жюри – это мои большие друзья. С кем-то я прошла долгий путь. И мне было настолько сложно прятаться от вас», - сказала после разоблачения Яна Рудковская.
Отдельно она обратилась к Филиппу Киркорову.
«Филипп, спасибо, что рассказал трогательную историю про наш роман. Ты ее так искренне рассказал, оно дорогого стоит», - поблагодарила Киркорова Рудковская.
Филипп Киркоров добавил, что Яна даже не знает, от чего она его тогда спасла, имея в виду свое тяжелое состояние после развода с Аллой Пугачевой.