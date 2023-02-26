«Имеет отношение к предыдущему роману»: Филипп Киркоров открестился от песни Аллы Пугачевой

На телеканале НТВ в это воскресенье, 26 февраля, в эфир вышел третий выпуск четвертого сезона шоу «Маска».

Лисенок, вышедший на сцену, тут же задал вопрос Филиппу Киркорову. Его интересовало отношение поп-короля к хиту, который много лет назад исполняла Алла Пугачева - «Чао, дорогой!».

Киркоров ответил, что любит все песни Пугачевой, но конкретно эта не имеет к нему никакого отношения.

«Песня «Чао, дорогой!» была написана до наших событий с Аллой Борисовной, до 1994 года, поэтому отношение она имеет, так скажем, к предыдущему роману великой певицы. Он канул в лету, как и сам роман», - высказался Филипп Киркоров.

«Не смущает ли вас там слово «самодур», - ехидно поинтересовался Лисенок.

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