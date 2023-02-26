«Имеет отношение к предыдущему роману»: Филипп Киркоров открестился от песни Аллы Пугачевой

На телеканале НТВ в это воскресенье, 26 февраля, в эфир вышел третий выпуск четвертого сезона шоу «Маска».
Лисенок, вышедший на сцену, тут же задал вопрос Филиппу Киркорову. Его интересовало отношение поп-короля к хиту, который много лет назад исполняла Алла Пугачева - «Чао, дорогой!».
Киркоров ответил, что любит все песни Пугачевой, но конкретно эта не имеет к нему никакого отношения.
«Песня «Чао, дорогой!» была написана до наших событий с Аллой Борисовной, до 1994 года, поэтому отношение она имеет, так скажем, к предыдущему роману великой певицы. Он канул в лету, как и сам роман», - высказался Филипп Киркоров.
«Не смущает ли вас там слово «самодур», - ехидно поинтересовался Лисенок.
Хотите быть в курсе всех событий из жизни звезд? Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».
«Мне одна моя подруга, знакомая певица во время предыдущего выпуска прислала смску «Лиса бездарная», я с ней поспорил. А теперь думаю, зачем? Зачем вы меня спросили про самодура? Сама дура!» - раздраженно ответил Филипп Киркоров.