«Лиса бездарная»: Филипп Киркоров заявил, что участник шоу «Маска» не поет, а мяукает

На телеканале НТВ в это воскресенье, 26 февраля, показали третий выпуск четвертого сезона самого засекреченного проекта - шоу «Маска».
Вышедший на сцену третьим по счету, Лисенок тут же задал вопрос Филиппу Киркорову по поводу песни «Чао, дорогой!» из репертуара Аллы Пугачевой, которую собирался исполнить.
«Не смущает ли вас там слово «самодур», - обратился Лисенок к Филиппу Киркорову.
Поп-король отреагировал неоднозначно, давая понять, что подобный подход его раздражает.
«Мне одна моя подруга, знакомая певица во время предыдущего выпуска прислала смску «Лиса бездарная», я с ней поспорил. А теперь думаю, зачем? Зачем вы меня спросили про самодура? Сама дура!» - ответил на вопрос Филипп Киркоров.
Лисенок и ведущий шоу «Маска» Вячеслав Макаров. Фото: кадр программы
После выступления Лисенка Филипп Киркоров дал понять, что высказывание, содержащееся в смс-сообщении, справедливо.
«Лисенок не поет, а мяукает, но он дико обаятельный. Лисенок, учись петь к следующему сезону, удиви меня! А то поешь, как бездарность», - сказал вслед Лисенку, уходящему со сцены, Филипп Киркоров.