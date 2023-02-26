«Лиса бездарная»: Филипп Киркоров заявил, что участник шоу «Маска» не поет, а мяукает

На телеканале НТВ в это воскресенье, 26 февраля, показали третий выпуск четвертого сезона самого засекреченного проекта - шоу «Маска».

Вышедший на сцену третьим по счету, Лисенок тут же задал вопрос Филиппу Киркорову по поводу песни «Чао, дорогой!» из репертуара Аллы Пугачевой, которую собирался исполнить.

«Не смущает ли вас там слово «самодур», - обратился Лисенок к Филиппу Киркорову.

Поп-король отреагировал неоднозначно, давая понять, что подобный подход его раздражает.