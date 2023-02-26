Умер старший брат певицы Мадонны

Певица Мадонна

Певица Мадонна. Фото: Global Look Press

66-летний Энтони Чикконе страдал от алкоголизма и был бездомным.

Стало известно о смерти старшего брата всемирно известной певицы, 64-летней Мадонны. Родственнику звезды Энтони Чикконе было 66 лет, он давно страдал от алкоголизма и жил на улице.

О смерти брата Мадонны общественности сообщил муж сестры певицы. Джо Генри, женатый на Мелони Чикконе, рассказал, что был знаком с родственником поп-звезды с подросткового возраста.

«Мой шурин, Энтони Джерард Чикконе, вчера вечером покинул земной мир. Я знаю его с тех пор, как мне исполнилось 15 лет. С нашей юности прошло много лет. Как отмечает брат Дэйв Генри, он был сложным персонажем», - поделился Джо Генри.

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Напомним, Мадонна родилась в многодетной семье, у нее четыре брата и три сестры. Мартин, Энтони, Пола, Кристофер, Мелани, Дженнифер и Марио. Кристофер Чикконе в свое время издал книгу «Жизнь с моей сестрой Мадонной». В ней он поделился такими откровениями, которые испортили репутацию Мадонне и ее тогдашнему мужу, режиссеру Гаю Ричи.

По материалам Daily Mail.

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