Умер старший брат певицы Мадонны

Стало известно о смерти старшего брата всемирно известной певицы, 64-летней Мадонны. Родственнику звезды Энтони Чикконе было 66 лет, он давно страдал от алкоголизма и жил на улице.
О смерти брата Мадонны общественности сообщил муж сестры певицы. Джо Генри, женатый на Мелони Чикконе, рассказал, что был знаком с родственником поп-звезды с подросткового возраста.
«Мой шурин, Энтони Джерард Чикконе, вчера вечером покинул земной мир. Я знаю его с тех пор, как мне исполнилось 15 лет. С нашей юности прошло много лет. Как отмечает брат Дэйв Генри, он был сложным персонажем», - поделился Джо Генри.
Хотите быть в курсе всех событий из жизни звезд? Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».
Напомним, Мадонна родилась в многодетной семье, у нее четыре брата и три сестры. Мартин, Энтони, Пола, Кристофер, Мелани, Дженнифер и Марио. Кристофер Чикконе в свое время издал книгу «Жизнь с моей сестрой Мадонной». В ней он поделился такими откровениями, которые испортили репутацию Мадонне и ее тогдашнему мужу, режиссеру Гаю Ричи.
По материалам Daily Mail.