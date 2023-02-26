Умер старший брат певицы Мадонны

Стало известно о смерти старшего брата всемирно известной певицы, 64-летней Мадонны. Родственнику звезды Энтони Чикконе было 66 лет, он давно страдал от алкоголизма и жил на улице.

О смерти брата Мадонны общественности сообщил муж сестры певицы. Джо Генри, женатый на Мелони Чикконе, рассказал, что был знаком с родственником поп-звезды с подросткового возраста.