«Почему я оставила Степана и переехала в Таиланд»: жена Меньщикова из «Дома-2» решилась на откровения

Бывшая участница «Дома-2» Ангелина Монах и жена героя телестройки Степана Меньщикова некоторое время назад вместе с дочкой покинула Россию и улетела в Таиланд, где жила раньше.

В микроблоге Ангелина Монах рассказывает, как они со Степанией проводят время в жаркой стране. Ангелина и Степания много гуляют, купаются в океане, едят фрукты. Степаня уже начала ходить в детский сад в Таиланде.

Но поклонники пары просят у Ангелины Монах объяснить им, что произошло между ней и Степаном Меньщиковым. Та заявила, что не любит выносить сор из избы, но кое-что рассказать готова.

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