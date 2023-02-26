«Выводов сделать невозможно»: что на самом деле происходит сейчас с Романом Костомаровым – прогнозов нет

Врачи уже полтора месяца борются за жизнь прославленного олимпийского чемпиона в танцах на льду Романа Костомарова. Сейчас медики выводят 46-летнего фигуриста Романа Костомарова из медикаментозной комы, в которую погрузили его после перенесенного инсульта.

По словам специалистов, пока рано говорить о каких-либо прогнозах. Сделать это можно будет через несколько дней, когда Роман Костомаров проснется.