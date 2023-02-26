«Выводов сделать невозможно»: что на самом деле происходит сейчас с Романом Костомаровым – прогнозов нет

Врачи уже полтора месяца борются за жизнь прославленного олимпийского чемпиона в танцах на льду Романа Костомарова. Сейчас медики выводят 46-летнего фигуриста Романа Костомарова из медикаментозной комы, в которую погрузили его после перенесенного инсульта.
По словам специалистов, пока рано говорить о каких-либо прогнозах. Сделать это можно будет через несколько дней, когда Роман Костомаров проснется.
«У Романа был микроинсульт. Его погрузили в медикаментозный сон на 72 часа. Сейчас идет долгий этап «просыпания». Он проходит от двух дней до недели. Пока полностью не проснется, выводов сделать невозможно. Врачи ждут и наблюдают за его состоянием», - поделился анонимный источник в медицинских кругах.
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Напомним, 46-летний фигурист Роман Костомаров был госпитализирован в ночь на 10 января с запущенной формой пневмонии. Спортсмен находился в критическом состоянии. Из-за сепсиса и гангрены врачи были вынуждены ампутировать Роману Костомарову стопы ног. Это помогло сохранить ему жизнь.
По материалам Sport24.