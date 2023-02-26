Яна Поплавская – хейтерам: «У вас был хорошо слышащий и чисто говорящий Ургант и его друг Гудков. Ну и где они?»

Актриса Яна Поплавская, которое старшее поколение россиян помнит по фильму про Красную шапочку, в телеграм-канале высказывается на все актуальные сегодня темы.
На этот раз Яна Поплавская встала на защиту телеведущего Бориса Корчевникова, которому недавно дала интервью в программе «Жизнь и судьба» на телеканале «Россия 1». Яна Поплавская возмутилась тем, что люди говорят о Борисе Корчевникове, заявив, что он настоящий журналист и человек с большим сердцем.
«Прочитала комментарии под постом о недуге Бориса Корчевникова, из-которого он перестал слышать. И я просто в шоке, откуда столько злости и тупости в некоторых комментаторах, которые оскорбляют Борю и вопят, что он не должен быть телеведущим. А что вы знаете об этом человеке?! Знаете, что для многих честь оказаться в его программе? Он журналист-профессионал и человек с большим сердцем!» - написала Яна Поплавская в телеграм-канале.
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Яна Поплавская в своей публикации перечислила и другие качества Бориса Корчевникова, противопоставив его шоуменам Ивану Урганту и Александру Гудкову.
«У вас был хорошо слышащий и чисто говорящий Ургант и его друг Гудков. Ну и где они? Какая от них польза обществу? А Борис Корчевников - настоящий пример русского мужества и силы духа!» - заключила Яна Поплавская.