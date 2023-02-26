Яна Поплавская – хейтерам: «У вас был хорошо слышащий и чисто говорящий Ургант и его друг Гудков. Ну и где они?»

Актриса Яна Поплавская, которое старшее поколение россиян помнит по фильму про Красную шапочку, в телеграм-канале высказывается на все актуальные сегодня темы.

На этот раз Яна Поплавская встала на защиту телеведущего Бориса Корчевникова, которому недавно дала интервью в программе «Жизнь и судьба» на телеканале «Россия 1». Яна Поплавская возмутилась тем, что люди говорят о Борисе Корчевникове, заявив, что он настоящий журналист и человек с большим сердцем.