«Не хочу, чтобы дочки видели, как я плачу»: Ольга Рапунцель из «Дома-2» ушла от мужа, забрав детей

Бывшие участники «Дома-2» Ольга Рапунцель и Дмитрий Дмитренко пару недель назад объявили, что их семьи больше нет.
Ольга Рапунцель постепенно посвящает поклонников в детали того, как именно проходил ее разрыв с мужем и отцом двух дочерей Василисы и Софии. Как выяснилось, Ольга вместе с дочками сама ушла из дома. По словам Ольги Рапунцель, она и двое ее детей фактически остались на улице. А Дмитренко - в квартире, которую они покупали вместе.
«Я ушла из дома вместе с дочками две недели назад. Наверное, так будет лучше для нас, ему было проще одному уйти, но он не ушел, а вместе жить нам тяжело. Не хочу, чтобы наши дочки видели, как я плачу. Не хочу ничего выносить, но мне очень больно. Я строила нашу семью, видимо, только мне одной это нужно было. Многое не просила, потому что привыкла, что могу все сама. Столько ему прощала и устала все тянуть на себе», - поделилась Ольга Рапунцель в микроблоге.
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Напомним, Ольга Рапунцель и Дима Дмитренко поженились почти шесть лет назад во время участия в проекте «Дом-2». У пары родились две дочери. По словам Ольги Рапунцель, счастливым этот брак не был. Просто она никогда не рассказывала, что происходило в ее семье на самом деле.