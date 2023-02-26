«Не хочу, чтобы дочки видели, как я плачу»: Ольга Рапунцель из «Дома-2» ушла от мужа, забрав детей

Бывшие участники «Дома-2» Ольга Рапунцель и Дмитрий Дмитренко пару недель назад объявили, что их семьи больше нет.

Ольга Рапунцель постепенно посвящает поклонников в детали того, как именно проходил ее разрыв с мужем и отцом двух дочерей Василисы и Софии. Как выяснилось, Ольга вместе с дочками сама ушла из дома. По словам Ольги Рапунцель, она и двое ее детей фактически остались на улице. А Дмитренко - в квартире, которую они покупали вместе.