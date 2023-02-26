«Я, как никто, понимаю боль Мариночки»: Африкантову из «Дома-2» после измены Капаклы поддержал бывший

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Андрей Чуев намекнул на любовь Марины Африкантовой к роскошной жизни и дорогой брендовой одежде и пригласил ее в Египет, где проводит зиму вместе с молодой женой и сыном.