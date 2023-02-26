«Я, как никто, понимаю боль Мариночки»: Африкантову из «Дома-2» после измены Капаклы поддержал бывший

Экс-участницу «Дома-2» Марину Африкантову, переживающую сейчас личную драму, поддержал бывший избранник Андрей Чуев.
В микроблоге он дал понять, что некогда и сам пережил измену любимого человека, а потому понимает Марину Африкантову, которую предал муж Рома Капаклы.
«Я, как никто, понимаю боль Мариночки. Боль предательства любимого, которая пронзает тебя и твою душу. Но, это жизнь. Иногда в жизни встречаются конченые люди, которые ради своей выгоды готовы растоптать чувства. Ты веришь им, ты любишь их, а они предают тебя, просто потому что они, как говорит прекрасная тетя Таня, конченые!» - вспомнил о своей несостоявшейся теще Татьяне Африкантовой Андрей Чуев.
Андрей Чуев. Фото: соцсети
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Андрей Чуев намекнул на любовь Марины Африкантовой к роскошной жизни и дорогой брендовой одежде и пригласил ее в Египет, где проводит зиму вместе с молодой женой и сыном.
«Мы живем здесь уже второй год. Тут очень классно: тепло, красивое море, Gucci по 1500 рублей. Мы бы хотели тебя пригласить к нам в гости и показать, что ценность не в брендовых магазинах и машинах», - добавил Андрей Чуев.