«Даже в мыслях не позволять себе думать об этом»: как соблюдает пост Волочкова

Анастасия Волочкова уже много лет соблюдает Великий Пост. Для балерины это стало своеобразным ритуалом, в который она преследует определенные цели. Они не связаны с отказом от привычных блюд, хотя это правило звезда балета старательно соблюдает.

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По словам «королевы шпагата», ограничения в еде в Великий Пост для нее не проблема. По личным причинам Волочкова частенько отказывается от любимых блюд, временами голодает, и уже привыкла к такому образу жизни.

«Эти 40 дней должны быть ограничения другого характера», — считает звезда.

«Даже в мыслях не позволять себе думать о плохом, не говорить на повышенных тонах, не произносить грубые слова (а все же они проскакивают по жизни), избегать обид и ссор, не злиться, а учиться милосердию, смирению», — поделилась житейской мудростью экс-прима Большого театра.

Ранее Анастасия Волочкова призналась, что не ела блинов со школьной скамьи. Примерно в то же время она отказалась от мучного, жареного, сладкого и картошки.

По материалам «МК»