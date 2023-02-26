«Что за обстоятельства на диване случились?»: Волочкову припечатали за раздвигающиеся ноги

Балерина Анастасия Волочкова на днях удивила общественность заявлением о том, что ее ноги прекрасно раздвигаются в различных обстоятельствах.
В знак доказательства, 47-летняя звезда балета Анастасия Волочкова предъявила фото, на котором она запечатлена сидящей на диване в поперечном шпагате.
Блогер Лена Миро в «Живом Журнале» отреагировала на этот пассаж Анастасии Волочковой. Она заявила, что недоумевает по поводу обстоятельств, о которых сообщила балерина.
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Анастасия Волочкова в шпагате. Фото: соцсети
«Нет, когда на сцене ты прыгаешь в шпагат, это понятно, что для искусства стараешься. Когда в бане демонстрируешь полный размах над бочкой с паром, тоже ясно зачем - прогревание связок перед выступлением. Что за обстоятельства у нее на диване случились, можно только догадываться. И завидовать. И локти кусать, кому позволяет растяжка. Может быть, это домашняя репетиция такая для постановки танца лебедей? При этом, прошу обратить внимание, лицо 47-летней Насти выражает восторг, несмотря на усилие связок. Небось, завидуете?» - высказалась Лена Миро.