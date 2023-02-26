«Что за обстоятельства на диване случились?»: Волочкову припечатали за раздвигающиеся ноги

Балерина Анастасия Волочкова на днях удивила общественность заявлением о том, что ее ноги прекрасно раздвигаются в различных обстоятельствах.

В знак доказательства, 47-летняя звезда балета Анастасия Волочкова предъявила фото, на котором она запечатлена сидящей на диване в поперечном шпагате.

Блогер Лена Миро в «Живом Журнале» отреагировала на этот пассаж Анастасии Волочковой. Она заявила, что недоумевает по поводу обстоятельств, о которых сообщила балерина.

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