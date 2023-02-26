Раз, два, три - Хагги Вагги, гори! В России на Масленицу спалили чучело западного монстра

26 февраля в археологическом парке «Аргамач» в Липецкой области прошли необычные масленичные гуляния. Организаторы праздника в присутствие около трех тысяч гостей сожгли гигантское чучело. Только не Масленицы на Хагги Вагги.

Сомнительной миловидности монстр из компьютерной игры Poppy Playtime, игрушки в форме которого недавно изъяли из продажи в России, сгорел на радость публике в знак проводов зимы и защиты людей от темных сил.