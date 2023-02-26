Раз, два, три - Хагги Вагги, гори! В России на Масленицу спалили чучело западного монстра

26 февраля в археологическом парке «Аргамач» в Липецкой области прошли необычные масленичные гуляния. Организаторы праздника в присутствие около трех тысяч гостей сожгли гигантское чучело. Только не Масленицы на Хагги Вагги.
Сомнительной миловидности монстр из компьютерной игры Poppy Playtime, игрушки в форме которого недавно изъяли из продажи в России, сгорел на радость публике в знак проводов зимы и защиты людей от темных сил.
«Мы с 2016 года Масленицу проводим, сразу у нас такая концепция была сжигания всяких злодеев из западной культуры. Несколько лет сжигали белого ходока из «Игры престолов», потом Волан-де-Морта из «Гарри Поттера», Карнажа из «Человека-паука», сжигали «коронавирус», а в этом году на эту роль подошел Хагги Вагги», - цитирует ТАСС директора парка Александра Голотвина.
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Говорят, что западный монстр нехорошо влияет на психику детей. Но для сжигания на Масленицу подходит идеально.